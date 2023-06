La grosse annonce de Federer sur sa reconversion

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il voit l'un de ses plus grands rivaux, Novak Djokovic, faire gonfler son palmarès, Roger Federer vit paisiblement sa retraite. Aperçu lors de certains évènements, le Suisse a évoqué la volonté de devenir commentateur de tennis dans les prochains mois. Alors que des rumeurs laissaient penser que le Suisse débuterait dès ce Wimbledon, le principal intéressé a réfuté.

Le tennis et Roger Federer ce n'est probablement pas fini. Bien qu'il ne foule plus les terrains depuis de nombreux mois, le Suisse ne cache pas son envie de démarrer une carrière de commentateur et ce possiblement dans un délai assez proche. Une reconversion qui devrait faire plaisir à ses fans.

Federer bientôt commentateur ?

Alors que certaines rumeurs annonçaient Roger Federer en consultant de luxe pour la BBC pendant Wimbledon, le Suisse a mis les choses au clair lors de son interview accordée au Tages‐Anzeiger. « J’ai d’abord pensé que ce serait bien de commenter les matches de la génération de joueurs contre laquelle j’ai joué. C’est moi qui les connais le mieux. Mais devenir commentateur l’année suivant ma retraite ne me semblait pas approprié. Peut‐être que je commenterai un jour, peut‐être jamais », a expliqué Federer. L'envie du Suisse est en tout cas bien réelle.

Djokovic prêt à l'égaler à Wimbledon

Alors qu'il vient de soulever son 23ème titre du Grand-Chelem à Roland-Garros, Novak Djokovic aura l'occasion dans quelques semaines de creuser l'écart avec Rafael Nadal (22). Le septuple vainqueur de Wimbledon entend bien rafler une huitième quinzaine victorieuse sur gazon et ainsi égaler un certain Roger Federer. Ce dernier voit au fur et à mesure des semaines ses records tomber au profit de Novak Djokovic. Le Serbe, à qui il reste encore de plusieurs saisons à jouer, ne se privera pas de glaner encore de nombreux titres.