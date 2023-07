La bombe du clan Nadal sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lueur d'espoir pour les fans de Rafael Nadal. Selon son oncle, l'ancien numéro un mondial pourrait repousser son départ à la retraite en cas de bons résultats au moment de son retour. Mais comme le précise Toni Nadal, sa priorité reste, pour l'heure, sa santé. Touché à la hanche, il espère faire son retour sur les courts de tennis avant la fin de l'année.

Rafael Nadal n'a plus été vu en compétition depuis janvier dernier, et une rencontre face à Mackenzie McDonald à l'Open d'Australie. Certains espéraient le voir de retour à Roland-Garros. Mais quelques jours avant le début du tournoi, le joueur espagnol organisait une conférence de presse pour annoncer son forfait. Face aux journalistes, Nadal annonçait, aussi, que 2024 serait très probablement sa dernière année sur le circuit.

Nadal avait promis une retraite en 2024

« Je ne pense pas que je mérite de finir comme ça. C'est pour ça que je fais un dernier effort, pour que ma fin ne soit pas là, lors d'une conférence de presse. L'année prochaine sera probablement ma dernière année sur le circuit professionnel. C'est l'idée, même si je ne peux pas le dire à 100 %, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais mon idée est d'essayer de dire au revoir à tous les tournois importants pour moi dans ma carrière. J'essaierai d'en profiter en étant compétitif et en m'amusant sur le court. Quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui » avait lâché Rafael Nadal. Mais selon son oncle Tony, il pourrait prolonger le plaisir si les résultats suivent.

Toni Nadal espère une prolongation