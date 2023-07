Humilié par Djokovic, Carlos Alcaraz se lâche et balance

La rédaction

En à peine un mois, Carlos Alcaraz est parvenu à vaincre ses démons. Perclus de crampes à Roland-Garros lors de sa demi-finale face à Novak Djokovic, le numéro un mondial est parvenu à venir à bout du serbe à Wimbledon au terme d'un match haletant. Afin de ne pas se faire gagner par le stress, l'Espagnol a fourni un énorme travail mental.

Avant la finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz devait faire face à deux adversaires. Le premier était Novak Djokovic, vainqueur des deux premiers Grand Chelem de la saison. Le second n'était pas visible à l'écran et avait cloué l'Espagnol lors de sa demi-finale à Roland-Garros. Vaincu par le stress, Alcaraz avait crampé à Paris, laissant Djokovic se diriger vers le titre (6/3 5/7 6/1 6/1). Mais à Wimbledon, le numéro un mondial s'est montré intraitable. Ironie de l'histoire, son physique lui a permis de remporter le titre (1/6 7/6 6/1 3/6 6/4).

« Je suis un joueur totalement différent »

Après la rencontre, Alcaraz a admis avoir travaillé son mental avant ce choc. « Je suis un joueur totalement différent de ce que j'étais à Roland-Garros. J'ai grandi et appris de cette demi-finale. Cette fois, j'ai agi différemment avant le match. J'ai fait une préparation mentale différente, pour mieux gérer mes nerfs et la pression » a confié le joueur espagnol. Son entraineur Juan Carlos Ferrero a tenu à féliciter son joueur.

« Il a appris de ce qui s’est passé à Paris »