Indian Wells : Taylor Fritz, le symbole du renouveau américain

Alexis Poch

A l'approche du premier Masters 1000 de l'année, la saison 2023 a déjà permis de tirer pas mal d'enseignements. A l'Open d'Australie, de nombreux joueurs ont particulièrement fait parler d'eux. Le point commun : ils sont Américains. Sur leur territoire, ils voudront forcément s'illustrer, à commencer par Taylor Fritz, la tête d'affiche.

Auteur d'une saison 2022 remarquable où il est parvenu à rentrer dans le top 10, Taylor Fritz arrivera en tant que tenant du titre à Indian Wells, où il avait triomphé d'un Rafael Nadal épuisé en finale il y a un an. Avec l'expérience acquise ces derniers mois, l'Américain aura des chances réaliser un doublé, d'autant plus que Novak Djokovic n'est pas autorisé à jouer pour le moment.

Fritz, nouveau leader

Déjà remarqué à son passage chez les juniors, Taylor Fritz a vraiment explosé en 2022 pour devenir le leader d'une nation qui, autrefois, dominait largement le tennis. Ces dernières années, le tennis américain était surtout porté sur son géant John Isner mais le numéro 7 mondial a su prendre la suite. A 25 ans, il est pour le moment au sommet de sa carrière même s'il ne parvient pas encore à briser son plafond de verre en Grand Chelem.

Tennis : 10 Américains dans le top 50, enfin un renouveau ? https://t.co/wVRvqSK5BM pic.twitter.com/cNBquKor24 — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Un début de saison tranquille

A la suite de sa belle année 2022, Taylor Fritz a réussi à s'inviter au Masters de fin d'année, profitant alors du forfait de Carlos Alcaraz. L'Américain avait même atteint les demi-finales après des victoires sur Nadal et Auger-Aliassime, avant de s'incliner en deux tie-breaks contre Novak Djokovic en demi-finales. On ne peut pas dire que l'année 2023 ait débuté de la meilleure des manières pour lui, alors qu'il s'est incliné à l'Open d'Australie dès le deuxième tour.

Une génération qui arrive à maturité

Si Taylor Fritz a réussi des exploits dernièrement, il provoque une certaine émulation aux Etats-Unis puisque d'autres joueurs parviennent à se révéler. A 25 ans, Frances Tiafoe et Tommy Paul atteignent aussi des sommets dernièrement puisque les deux ont atteint leur première demi-finale en Grand Chelem respectivement lors du dernier US Open et du dernier Open d'Australie. Les trois grands amis figurent désormais tous dans le top 20 du classement ATP, une belle génération qui devrait ravir le tennis américain.