«Détruit» après l’Open d’Australie, Nadal reçoit un incroyable message d’une légende

S’il a rapidement été éliminé de cette édition 2023 de l’Open d’Australie, Rafael Nadal n’en reste pas moins l’un des plus grands champions de ce sport. L’espagnol est à la fois un modèle pour les jeunes générations, mais force également le respect chez les anciens, comme l'affirmeb l’Allemand Boris Becker.

Sorti de prison il y a peu, Boris Becker, six fois vainqueur en Grands Chelem, a fait son grand retour en tant que consultant pour Eurosport Allemagne . Touché par la défaite de Rafael Nadal au deuxième tour face à Mackenzie MacDonald, il en a profité pour lui rendre un magnifique hommage.

Rafael Nadal, un combattant incroyable

« Il est peut‐être le meilleur combattant, le meilleur compétiteur que le tennis n’ait jamais eu. Il ne cherche jamais d’excuse. Il ne voulait pas quitter le terrain malgré sa blessure. Il est une idole pour tous les jeunes joueurs qui ont toujours des arguments pour expliquer pourquoi ils ont perdu. Je lui souhaite un prompt rétablissement et qu’il revienne vite en forme, car je veux le voir jouer au tennis » , a affirmé Boris Becker.

Vers une fin de carrière pour Nadal ?