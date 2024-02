XV de France : Star Academy, Koh Lanta… Grosse punchline de Galthié !

Jean de Teyssière

Face à l'Italie ce dimanche, pour le troisième match du tournoi des 6 Nations, le XV de France a une belle occasion de repartir de plus belle et débuter une série de victoires. Fabien Galthié souhaitera évidemment s'appuyer sur le succès à Murrayfield face à l'Ecosse (16-20). Souvent critiqué par la faiblesse du turnover qu'il réalise, le sélectionneur des Bleus s'est défendu en estimant que le rugby ne pouvait pas être comparé à des émissions de téléréalité comme Koh Lanta ou la Star Academy...

Le XV de France va disputer son troisième match du tournoi des 6 Nations, face à l'Italie. A Lille, les hommes de Fabien Galthié voudront certainement bonifier le résultat victorieux acquis face à l'Ecosse il y a deux semaines et engranger de la confiance, après une période difficile marquée par l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud (28-29) et la raclée face à l'Irlande lors du premier du Tournoi (17-38).

«Le rugby ce n'est pas la Star Academy, ce n'est pas Koh-Lanta»

En conférence de presse d'avant match, Fabien Galthié s'est autorisé une drôle de comparaison : « Est-on tenté de modifier la composition d'équipe? On se pose beaucoup de questions quand on la compose. Mais la valeur de la confiance et la valeur des hommes compte beaucoup pour nous. Parfois les commentaires nous disent de changer. Le rugby ce n'est pas la Star Academy, ce n'est pas Koh-Lanta. Parfois on a le droit d'être moins fort collectivement ou individuellement. Mais la résilience se fait collectivement dans notre équipe, il y a un respect du parcours. »

«L'équipe de France va recommencer à gagner»