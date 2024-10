XV de France : Gathié vend la mèche pour Ntamack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce mardi, Fabien Galthié s'est prononcé sur la situation de Romain Ntamack, touché au mollet le 12 octobre dernier avec le Stade Toulousain. Le sélectionneur du XV de France a laissé entendre que le demi d'ouverture fera l'impasse sur cette tournée de novembre. Pour le remplacer, Galthié a le choix entre deux options.

Il faudra attendre avec de revoir sous le maillot de l’équipe de France le duo Antoine Dupont-Romain Ntamack. Le demi d’ouverture souffre d’une lésion au mollet. Aucun risque ne sera pris avec le fils d’Emile, qui devrait logiquement louper la tournée de novembre.

Galthié confirme pour Ntamack

« Pour avoir échangé avec lui et avec son manager ainsi qu'avec les médecins, on prendra le temps de suivre les protocoles liés à cette blessure. C'est un problème musculaire, il y a un protocole à respecter et il est en soins pour le moment. Il se peut, je parle au conditionnel, qu'il ne puisse pas nous rejoindre la semaine prochaine. On a décidé avec Romain de vraiment prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence à rejouer en équipe de France car il a d'autres échéances avec le Tournoi. Il est très déçu, nous aussi, mais on doit faire avec son absence » a confié le sélectionneur du XV de France en conférence de presse.

Avantage Ramos pour le remplacer

Pour le remplacer, Galthié a la possibilité de titulariser Matthieu Jalibert. Mais selon les informations de L’Equipe, la surprise pourrait venir de Thomas Ramos, qui quitterait son poste d’arrière pour porter le numéro 10. « Thomas Ramos a fini le dernier VI Nations à Lyon, le match précédent au pays de Galles aussi. Il est candidat à ce poste-là comme à celui d'arrière.Jalibert est depuis cinq ans avec nous et performe avec Bordeaux. On a deux joueurs à fort potentiel à ce poste donc on l'annoncera jeudi prochain. Et vous avez l'habitude de voir les entraînements et de lire les chasubles » a répondu Galthié.