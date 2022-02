Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus ont plus faim que jamais après l’Écosse !

Publié le 28 février 2022 à 10h35 par A.C.

Grégory Aldritt s’est exprimé au sujet de la suite du Tournoi des 6 Nations, que le XV de France pourrait remporter après plus de dix ans de disette.

Après trois journées de compétition, le XV de France est seul leader de ce Tournoi des 6 Nations et surtout, seule équipe encore en course pour un éventuel Grand Chelem. Convaincants, les hommes de Fabien Galthié impressionnent d’ailleurs la planète rugby, puisque la presse étrangère et dithyrambique sur les prestations des Français. Le capitaine Antoine Dupont est l’un des joueurs les plus cités, avec l’ensemble des observateurs qui s’accordent pour dire qu’il est bel et bien le meilleur joueur au monde à l’heure actuelle.

« Il faut garder les pieds sur terre, notre objectif est loin d’être accompli »