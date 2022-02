Rugby

Rugby - XV de France : Le Pays de Galles attend déjà la France !

Publié le 27 février 2022 à 12h35 par A.C.

Après avoir battu l’Italie, l’Irlande et l’Ecosse, le prochain défi du XV de France sera le Pays de Galles, qui ne semble pas au mieux de sa forme en ce Tournoi des 6 Nations.

Trois sur trois ! Au lendemain d’une victoire éblouissante face à l’Écosse, la premier pour Fabien Galthié dans le Tournoi des 6 Nations, les superlatifs pleuvent pour le XV de France. Désormais, on se demande bien qui va pouvoir arrêter les Français, menés par un Antoine Dupont intenable. « On sait l'importance de tous les matches dans le Tournoi, les déplacements compris. Il nous en reste un dans quinze jours, on va bien se préparer aussi » a expliqué le capitaine des Bleus , au micro de France 2 . « Il y a eu des moments où on se croyait presque au Stade de France, la Marseillaise a fait énormément de bruit, on s'est senti soutenu et ça fait du bien dès l'arrivée du bus. Le public écossais est un public incroyable, malgré le score ils ont continué d'encourager leur équipe, c'était de belles émotions ».

« J’ai entendu dire qu’ils ont très bien joué, ça va être un grand match »