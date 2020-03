Rugby

Rugby - XV de France : La nouvelle grande annonce de Bernard Laporte !

Publié le 25 mars 2020 à 9h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, a jeté un froid sur la tournée du mois de juin du XV de France en Argentine.

Le rugby, comme tous les sports, a été impacté par la crise sanitaire actuelle. Le Tournoi des 6 Nations n’a en effet pas pu se terminer, avec plusieurs matchs reportés et les principaux championnats européens sont à l’arrêt. Le problème c’est que plus qu’au football, la reprogrammation des rencontres est un véritable casse-tête pour le rugby. On ne peut en effet pas jouer deux matchs par semaine et encore moins trois, comme au football et certains commencent à avoir des gros doutes concernant les tournées estivales.

« On peut difficilement justifier d'aller jouer à l'autre bout du monde alors que les Jeux olympiques sont reportés »