Rugby - XV de France : Des regrets pour le Grand Chelem ? La réponse de Galthié !

Publié le 18 mars 2020 à 11h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, est revenu sur la prestation des siens lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait parié sur une possible victoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus n’ont pourtant pas seulement été en course pour une victoire finale et le sont d’ailleurs toujours en attendant les reports de matchs, mais ont également pu rêver du Grand Chelem. Les deux bonnes notes de la compétition sont surtout la victoire contre les vice-champions anglais au Stade de France, ainsi que face au Pays de Galles, au Principality Stadium de Cardiff.

« Nous, nous voulons gagner les titres. Vite »