Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus dépendant de Dupont ? La réponse de Galthié !

Publié le 17 mars 2020 à 9h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet de l’importance d’Antoine Dupont au sein du jeu tricolore.

On l’a vu arriver. Déjà en 2017, Antoine Dupont a commencé à exploser avec le Castres Olympiques. Depuis, il n’a pas arrêté sa progression et est devenu, d’après la plupart des observateurs, l’un des plus grands talents de la planète rugby. Fabien Galthié l’a logiquement installé au sein de son projet avec le XV de France, puisqu’il forme une charnière 100% Stade Toulousain avec Romain Ntamack.

« Si tu changes ton demi de mêlée à la 50e et qu’il se blesse à la 52e, tu n’as plus de demi de mêlée »