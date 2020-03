Rugby

Rugby – XV de France : Laporte s’explique sur le report de France-Irlande

Publié le 12 mars 2020 à 21h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, est revenu sur la décision de reporter à une date ultérieure le dernier match du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Irlande.

Pour la première fois de l’histoire, le XV de France jouera un match du Tournoi des Six Nations... au mois d’octobre ! A cause de l’épidémie du coronavirus, la Fédération française et celle irlandaise ont en effet décidé de reporter la rencontre qui devait avoir lieu le 15 mars prochain, au Stade de France. Ce n’est pas le seul match de la compétition a avoir été reporté, puisque les Fédérations italiennes et anglaises ont notamment fait de même.

« On suivra à la virgule près les directives des autorités sanitaires et sportives du pays »