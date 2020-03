Rugby

Rugby - XV de France : Ibañez veut revenir sur le toit du monde !

Publié le 11 mars 2020 à 13h35 par A.C.

Raphaël Ibañez, manager du XV de France, a l’intention de replacer le rugby français au panthéon mondial.

Cette année 2020 est-elle celle de la renaissance du rugby français ? Seul l’avenir nous le dira. Le XV de France a beau avoir remporté trois victoires en quatre rencontres, battant notamment les vice-champions du monde anglais et le Pays de Galles, dans son antre du Principality Stadium... mais le soufflé pourrait vite retomber s’il n’y a pas confirmation ! Désormais, les français ont une tournée de juin à affronter en Argentine et ensuite la tournée d’automne, avec un match reporté du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande au milieu.

Ibañez veut retrouver le top 3 mondial