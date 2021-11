Rugby

Rugby - XV de France : Boudjellal fait son mea culpa pour Romain Ntamack !

Publié le 23 novembre 2021 à 22h35 par T.M.

Exceptionnel face à la Nouvelle-Zélande, Romain Ntamack a notamment impressionné Mourad Boudjellal, qui a dû se revoir sa position concernant le Toulousain.

Positionné au centre face à l’Argentine et la Géorgie, Romain Ntamack a retrouvé l’ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Et le choix a été payant pour Fabien Galthié. En effet, lors de l’exploit du XV de France contre les All Blacks, le joueur du Stade Toulousain a fait énormément de différences, à l’instar notamment de sa relance dans sa zone d’en but. Une action qui a fait le tour de la planète rugby. Suite à ce match, les avis étaient unanimes concernant Ntamack et Mourad Boudjellal n’a pu que s’incliner, lui qui mettait pourtant Matthieu Jalibert devant.

« Il me l’a fait fermer »