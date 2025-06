Ntamack, le départ à l'étranger validé par son père !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, Romain Ntamack ne s'était pas caché. Malgré le calendrier surchargé, le demi d'ouverture du Stade Toulousain avait clairement fait part de son envie de prendre part à la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande durant le mois de juillet. Un désir que comprend parfaitement le père de Romain Ntamack, Emile Ntamack, qui sait très bien ce que représente le fait de jouer sur les terres des All Blacks.

Vainqueur du Tournoi des VI Nations, le XV de France reprendra du service au mois de juillet avec la traditionnelle tournée estivale. Mais cet été, ces matchs ont une plus grande importance que d'habitude aux yeux des internationaux français. En effet, d'ici quelques semaines, Fabien Galthié et son groupe vont s'envoler pour la Nouvelle-Zélande afin de disputer 3 rencontres face à All Blacks. Un rendez-vous que personne ne veut manquer. C'est ainsi que Romain Ntamack avait publiquement affiché son envie d'être du voyage avec le XV de France pour affronter la Nouvelle-Zélande : « S’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir ».