Ntamack : La vengeance demandée pour 2027 !

Le XV de France n’a toujours pas remporté de Coupe du monde. Pourtant, à plusieurs reprises, les Bleus étaient proches de le faire. C’était notamment le cas en 1995, mais voilà qu’Emile Ntamack et ses coéquipiers avaient alors perdu face à l’Afrique du Sud dans une demi-finale marquée par les polémiques. 30 ans plus tard, le père de Romain Ntamack ne dirait pas non pour que les Bleus remettent les pendules à l’heure lors du Mondial 2027.

En 2027, la Coupe du monde de rugby se déroulera en Australie. Après l’échec à domicile en 2023, le XV de France tentera bien évidemment d’aller décrocher le Graal pour la première fois de son histoire. Un succès qui ferait le plus grand bien au rugby français et un moyen ainsi d’effacer les nombreux échecs au cours des éditions précédentes. Aux yeux d’Emile Ntamack, cela pourrait notamment servir de vengeance après l’élimination face à l’Afrique du Sud en 1995.

« S’il doit y avoir une vengeance, c’est à la génération d’aujourd’hui de s’en occuper » Malgré les polémiques lors de ce match face à l’Afrique du Sud, Emile Ntamack a vite tourné la page. C’est ainsi que le père de Romain Ntamack a confié lors d’un entretien accordé à Midi Olympique : « Il faut savoir avancer dans la vie. J’ai refusé de me ronger le cerveau après ce match, même si ça fait mal... Et s’il doit y avoir un seul souvenir, c’est davantage un souhait : s’il doit y avoir une vengeance, c’est à la génération d’aujourd’hui de s’en occuper. Qu’elle gagne ».