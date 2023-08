Le XV de France perd Ntamack, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Le XV de France disputera sa Coupe du monde sans son ouvreur Romain Ntamack. Le joueur du Stade Toulousain s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche lors du deuxième match de préparation face à l'Ecosse et depuis cet événement, la responsabilité de Thibault Giroud, le préparateur physique des Bleus, est pointée du doigt. Vincent Moscato n'en démord pas.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Romain Ntamack ne participera pas à la Coupe du monde de rugby 2023. L'ouvreur français s'est blessé lors du deuxième match de préparation face à l'Ecosse et cela est, pour certains, dû aux exigences du préparateur physique Thibault Giroud. Les méthodes de Giroud sont réputées pour être dures et une polémique enfle depuis la blessure de Ntamack.

Coupe du monde de rugby 2023, tout ce qu'il faut savoir https://t.co/9PuPykTDbw pic.twitter.com/1RlqSc6PHr — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

«Ça fait partie du rugby professionnel»

Thibault Giroud avait alors tenu à éteindre l'incendie en conférence de presse. « La première chose que je vous ai dit en début juillet, c'est qu'il y aura des blessés. Et ce n'est pas fini, il y aura encore des blessés. Ça fait partie du rugby professionnel. Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines sur la préparation. C'est comme tous les quatre ans, quoi que vous fassiez dans la préparation, soit elle est trop dure, pas assez bien ou trop facile (…) On n'a pas changé la préparation parce qu'on a perdu Romain (Ntamack) et que Cyril (Baille) s'est blessé. On est sur la route, on suit notre chemin », avait-il déclaré. Une sortie que n'a pas apprécié Vincent Moscato.

«Il ne faut pas non plus nous prendre pour des co** !»