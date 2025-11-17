Antoine Dupont absent, le XV de France valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de cette tournée d'automne, le XV de France doit faire face à des équipes redoutables. Après l'Afrique du Sud, les Bleus se sont imposés face aux Fidji (34-21) dans la douleur et n'ont pas forcément rassuré. Sans Antoine Dupont et avec de nouveaux profils, Fabien Galthié a plutôt apprécié la performance de ses joueurs.

Victime d'une rupture du ligament croisé, Antoine Dupont n'a toujours pas pu faire son retour à la compétition. Le capitaine des Bleus manque à ses coéquipiers et à l'équipe, qui n'affiche pas son meilleur visage en ce moment. Malgré les difficultés, Fabien Galthié a été plutôt satisfait de la performance de ses hommes.

Fabien Galthié valide la performance du XV de France Après avoir bien commencé le match en menant 21 à 0, le XV de France s'est laissé rattraper par les Fidjiens qui sont revenus à égalité. Les Bleus ont fini par s'imposer, ce qui a satisfait le sélectionneur. « Avez-vous le sentiment que votre équipe progresse ? Oui, au regard de la qualité des Fidjiens. On sait très bien que ces Fidjiens sont capables de battre toutes les équipes d'Europe. Dans l'organisation du calendrier mondial, les Fidjiens arrivent en novembre avec pas mal de matches dans les pattes. Ils sont aussi bien plus préparés, avec des coaches qui sont d'anciens coaches des All Blacks. Aujourd'hui, c'est une équipe qui compte. Ce (samedi) soir, l'équipe de France a réussi son contrat, dans des conditions très difficiles » assure Fabien Galthié en conférence de presse.