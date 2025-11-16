XV de France : L’humiliation qui va faire le tour des bêtisiers !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à l’Afrique du Sud, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire. Ce samedi soir, les Bleus se sont imposés face aux Fidji (34-21). Ça n’a toutefois pas été de tout repos pour les joueurs de Fabien Galthié. Titularisé comme demi de mêlée, Maxime Lucu s’est d’ailleurs retrouvé au coeur d’une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Menés 21-0 par le XV de France, les Fidji ont réussi à recoller au score. Et c’est Kalaveti Ravouvou qui a sonné la révolte, inscrivant le premier essai de son équipe. Une action que Maxime Lucu a voulu stopper. Un sauvetage désespéré qui s’est fini en humiliation pour le demi de mêlée du XV de France et de l’UBB. En effet, en voulant plaquer le Fidjien, Lucu s’est complètement loupé, finissant alors par heurter la protection en mousse qui protège les poteaux. Plus de peur que de mal pour le joueur de Fabien Galthié, visé malgré tout par de nombreuses moqueries.

« Je ne vois que le mec et je prends le poteau plein fer » Voilà des images de Maxime Lucu qui risquent de tourner pendant un moment. Que s’est-il passé alors dans la tête du remplaçant d'Antoine Dupont à ce moment ? Rapporté par Le Figaro, le joueur de l'UBB a confié : « Je pensais que l’action était quasi terminée, parce que rattraper l’ailier fidjien à 10 mètres de la ligne, c’était compliqué. Mais en fait, il se rapprochait de moi, de l’en-but et des poteaux, et il me regardait en me narguant un petit peu. Donc en fait, je me suis dit : "Je vais aller le récupérer". Mais au moment de lancer mon plaquage et d’essayer de taper le ballon pour lui faire faire un en-avant, je ne vois pas le poteau. Je ne vois que le mec et je prends le poteau plein fer ».