Départ d’Antoine Dupont : Sa mère dit non !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Antoine Dupont fait aujourd’hui le bonheur du Stade Toulousain. C’est en 2017 que le demi de mêlée a rejoint les bords de la Garonne, débarquant en provenant de Castres. Mais voilà qu’entre Dupont et le Stade Toulousain, l’union aurait pu se faire bien avant. Plusieurs rendez-vous ont alors été manqués et la mère du Français ne serait pas étrangère à cela. Explications.

Avant de régaler le Stade Toulousain et ses fans, Antoine Dupont a fait ses armes ailleurs. En effet, c’est sous le maillot de Castres que celui qui est aujourd’hui considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de rugby du monde s’est révélé. Mais voilà que dès son plus jeune âge, Dupont était dans les radars du Stade Toulousain, mais ça s’est alors soldé par plusieurs échecs.

« Ma mère ne voulait pas que je parte » En 2022, Antoine Dupont avait raconté pour GQ ses différentes arrivées manquées au Stade Toulousain, dont l’une à cause de sa mère. « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! », avait d’abord expliqué Dupont.