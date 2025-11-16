Retour d'Antoine Dupont : Le terrible coup de théâtre ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Antoine Dupont devrait prochainement effectuer son grand retour sur les pelouses. Blessé depuis mars dernier au genou, le demi de mêlée est attendu dans les prochaines semaines. Pour Vincent Moscato, le retour de la star de 29 ans est à double tranchant pour le XV de France à l’avenir. Explications.

Après de longs mois d’absence, le retour d’Antoine Dupont se précise. Gravement touché au genou contre l’Irlande en mars dernier, le numéro neuf du XV de France, qui entre temps, a prolongé avec le Stade Toulousain, devrait reprendre la compétition dans les prochaines semaines. En théorie une très bonne nouvelle pour le rugby français donc, même si Vincent Moscato prend de la hauteur à ce sujet.

Dupont va tout changer, « s’il revient à son niveau » « Est-ce que tout change avec Antoine Dupont ? Je vais faire une réponse de Normand, on ne sait pas. S’il revient à son niveau et qu’il a une sur envie de jouer, oui ça va nous changer la vie. S’il revient à son niveau, c’est le meilleur du monde », a ainsi confié l’ancien talonneur au micro de son émission, le Moscato Show sur les ondes de RMC.