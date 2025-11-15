Antoine Dupont change d'équipe, «le bon choix» !

Axel Cornic

Que ce soit avec son club du Stade Toulousain ou avec le XV de France, Antoine Dupont a prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs de rugby de la planète. Mais son véritable succès a sans aucun doute été son passage au rugby à 7, durant lequel il a offert à la France sa première médaille d’or aux Jeux Olympique des Paris 2024.

La liste des stars du XV qui se sont loupées à 7 est longue. Normal donc que la décision d’Antoine Dupont de mettre de côté de le XV de France pour se lancer dans l’aventure JO 2024, ait suscité des gros doutes. Mais il les a rapidement balayés, avec ce qui restera sans aucun doute l’un des moments les plus marquants de sa carrière.

« Le fait d’aller à 7, ça lui a fait beaucoup de bien à la tête » Cette reconversion surprenante semble finalement avoir été un excellent choix, comme l’assure l’entourage de la star française. « Le fait d’aller à 7, ça lui a fait beaucoup de bien à la tête. Ça a refait basculer sur un autre défi sportif. Et puis c’est surtout éclaté à faire ça. Ça a été le bon choix » a déclaré sa mère Marie-Pierre Galès, dans le podcast Pourquoi le rugby.