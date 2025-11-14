Antoine Dupont : La polémique à 3M€ !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Antoine Dupont avait beaucoup fait parler de lui en dénonçant le salary cap du Top 14 qui était selon lui trop intrusif. Le demi de mêlée souhaite donc faire évoluer le système, ce qui lui permettrait de pouvoir gagner davantage d’argent. Aujourd’hui, le joueur du Stade Toulousain toucherait environ 3M€, ce qui est bien peu quand on compare cela à d’autres sports.

Alors qu’il n’a toujours pas fait son retour sur les terrains, Antoine Dupont reste toutefois très combatif. Dernièrement, le demi de mêlée s’était notamment élevé contre le salary cap du Top 14 qu’il trouvait trop restrictif, comme il l’avait expliqué à l’AFP, au Monde et à SportBusiness Club. « Les règles du salary cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule. »

Dupont s’approche des 3M€ par an Il faut dire que quand l’on compare à certains autres sports, Antoine Dupont est loin d’être très bien payé par rapport à son niveau. D’après les informations du Parisien, le demi de mêlée gagnerait environ 3M€ par an. À titre de comparaison, Kylian Mbappé touche lui un peu plus de 30M€ par an, soit dix fois plus.