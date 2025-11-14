Antoine Dupont : Clash avec son remplaçant ?

Axel Cornic

Le sélectionneur Fabien Galthié a fait beaucoup de changements en vue de la rencontre face aux Fidji, après la lourde défaite du week-end dernier contre l’Afrique du Sud (17-32). Antoine Dupont n’est évidemment toujours pas là, mais le XV de France aura tout de même un nouveau capitaine pour palier son absence, avec Grégory Alldritt.

La tournée de novembre a commencé de la pire des façons pour le XV de France. Alors qu’on parlait depuis des semaines du choc très attendu au Stade de France, les Bleus ont finalement été emporté par la furia sud-africaine. Mais il va rapidement falloir tourner la page, puisque le deuxième test-match arrive déjà, avec les Fidji qui débarquent à Bordeaux.

« Ils ne le vivent jamais bien » Pour préparer cette rencontre, Fabien Galthié et son staff ont décidé de changer pas mal de choses. Ainsi, après Gaël Fickou face à l’Afrique du Sud, c’est Grégory Alldritt qui va être le capitaine en l’absence d’Antoine Dupont. Une sorte de revanche pour le troisième-ligne, qui n’a pas vraiment apprécié d’avoir été mis à l’écart pour le premier test-match. « Comment il a réagi ? Mal. Ils ne le vivent jamais bien. Mais c’est intéressant de voir comment réagissent ces joueurs » a expliqué Patrick Arlettaz.