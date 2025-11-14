Antoine Dupont : C'est affolant !

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont prépare son retour, avec le Stade Toulousain qui l’attend pour la fin du mois de novembre ou le début de celui de décembre. Pourtant, même s’il n’a disputé que quelques matchs en 2025, le demi de mêlée continue d’impressionner et de dominer la planète rugby.
Les plus optimistes espéraient le voir contre l’Afrique du Sud au Stade de France, mais Antoine Dupont n’a pas souhaité se précipité. Freiné depuis plus de huit mois par une grave blessure au genou, le capitaine du XV de France a annoncé son forfait pour la tournée de novembre, préférant prendre son temps pour retrouver la compétition progressivement avec son club du Stade Toulousain. Et l’attente est presque terminée.
Même absent...
On devrait en effet le revoir sur un terrain de rugby dans seulement quelques semaines ! A Toulouse, on aurait l’intention de réintégrer Dupont pour la réception du Racing 92 en Top 14 le 29 novembre prochain, ou alors pour la première journée de la Champions Cup contre les Sharks, le 7 décembre. Ce qui est quasiment certain c’est que sauf nouvelle blessure, il devrait retrouver la XV de France pour le Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 5 février avec un choc contre l’Irlande.
Dupont continue d’impressionner !
Au cours de cette année 2025, Antoine Dupont n’aura donc disputé que six matchs avant de se blesser : deux de Champions Cup avec le Stade Toulousain, puis quatre dans le 6 Nations 2025, remporté par le XV de France. Et cela ne l’empêche pas de dominer les tableaux statistiques, puisque OptaJonny nous apprend qu’il est celui ayant évité le plus de plaquages, sur un panel de 223 joueurs ayant essuyé au moins 20 tentatives (59%). Il est suivi de près par le crack sud-africain Sacha Feinberg-Mngomezulu (56%), l’Argentin Tomás Albornoz (54%) et le Français Léo Barré (52%).