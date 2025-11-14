Antoine Dupont : Séparation annoncée !

Pierrick Levallet

Toujours en convalescence, Antoine Dupont se rapproche de plus en plus d’un retour. Le demi de mêlée de 28 ans pourrait toutefois voir l’un de ses coéquipiers quitter le Stade toulousain prochainement. Philippe Tayeb, président de Bayonne, a fait savoir que le transfert de Guillaume Cramont était en bonne voie.

Antoine Dupont se rapproche peu à peu d’un retour à la compétition. Gravement touché au genou en mars dernier, le capitaine du XV de France devrait être rétabli d’ici quelques semaines. Le demi de mêlée de 28 ans pourrait toutefois voir l’un de ses coéquipiers le quitter au Stade toulousain. Guillaume Cramont ferait en effet l’objet d’un sérieux intérêt de Bayonne.

Un départ prend forme au Stade toulousain Philippe Tayeb a d’ailleurs indiqué que le dossier avançait dans le bon sens. « C’est en bonne voie » a confié le président de l’Aviron bayonnais dans des propos rapportés par Quinze Mondial. Guillaume Cramont n’est d’ailleurs visiblement pas le seul à prendre la direction de Bayonne. Dimitri Delibes serait également dans le viseur de Philippe Tayeb.