Isabelle Ithurburu : Le bisou qui fait le buzz sur les réseaux !

Longtemps visage du Top 14 sur les antennes de Canal+, Isabelle Ithurburu a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en 2023, en rejoignant TF1. Et si elle anime des magazine d’enquête, la Paloise est revenu à ses premiers amours avec la Une qui a acheté les droits de diffusion des tournées estivales et automnales du XV de France, sans oublier évidemment la Coupe du monde qu’elle diffuse depuis 1991.
France Télévision a désormais de la concurrence. Le service publique était jusqu’à il n’y a pas si longtemps le diffuseur principal des matchs du XV de France sauf, pour la tournée estivale qui était sur Canal+. Mais depuis quelques années il a vu un énorme adversaire débarquer avec TF1, qui a décidé de miser gros sur le rugby et sur les Bleus.
Le rugby cartonne sur TF1
On a ainsi pu voir le choc du 8 novembre dernier sur la Une, avec l’Afrique du Sud qui a débarqué au Stade de France pour affronter les hommes de Fabien Galthié. Et c’était un véritable carton, puisqu’avec cette rencontre TF1 a dominé son sujet en réunissant près de 6,2 millions de spectateurs. Ils ont pourtant assistés à la défaite du XV de France (17-32), pourtant en supériorité numérique après l’expulsion du deuxième-ligne Lood de Jager pour un plaquage haut sur Thomas Ramos.
La bise de Siya Kolisi
Mais c’est un évènement qui s’est déroulé en marge de la rencontre qui fait sourire plusieurs jours après ce match. Plusieurs utilisateurs de X ont en effet repris une séquence ou l’on voit Isabelle Ithurburu, présentatrice sur TF1, partager un moment assez surprenant avec Siya Kolisi. Alors qu’elle était en pleine interview avec Ramos, le troisième-ligne sud-africain passé par le Racing 92 l’a approchée pour lui claquer une bise amicale.