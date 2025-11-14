Isabelle Ithurburu : Le bisou qui fait le buzz sur les réseaux !

Axel Cornic

Longtemps visage du Top 14 sur les antennes de Canal+, Isabelle Ithurburu a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en 2023, en rejoignant TF1. Et si elle anime des magazine d’enquête, la Paloise est revenu à ses premiers amours avec la Une qui a acheté les droits de diffusion des tournées estivales et automnales du XV de France, sans oublier évidemment la Coupe du monde qu’elle diffuse depuis 1991.

France Télévision a désormais de la concurrence. Le service publique était jusqu’à il n’y a pas si longtemps le diffuseur principal des matchs du XV de France sauf, pour la tournée estivale qui était sur Canal+. Mais depuis quelques années il a vu un énorme adversaire débarquer avec TF1, qui a décidé de miser gros sur le rugby et sur les Bleus.

Le rugby cartonne sur TF1 On a ainsi pu voir le choc du 8 novembre dernier sur la Une, avec l’Afrique du Sud qui a débarqué au Stade de France pour affronter les hommes de Fabien Galthié. Et c’était un véritable carton, puisqu’avec cette rencontre TF1 a dominé son sujet en réunissant près de 6,2 millions de spectateurs. Ils ont pourtant assistés à la défaite du XV de France (17-32), pourtant en supériorité numérique après l’expulsion du deuxième-ligne Lood de Jager pour un plaquage haut sur Thomas Ramos.