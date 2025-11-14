Ntamack contre Mbappé : La bagarre inattendue sur TF1 !

Axel Cornic

A seulement quelques jours de distance, le XV de France de Romain Ntamack et l’équipe de France de Kylian Mbappé se sont croisés sur TF1, diffuseur officiel des tournées du rugby et des matchs de football de la sélection. Mais il y en a un qui a fait nettement mieux que l’autre… et ce n’est pas vraiment celui que l’on attendait !

C’est un match que tout le monde attendait. Depuis ce fameux quart de finale de la Coupe du monde 2023, le XV de France s’est découvert un nouvel ennemi juré avec l’Afrique du Sud. Et les Champions du monde en titre étaient de retour sur le lieu du crime le 8 novembre dernier, pour le premier test-match de la tournée de novembre des hommes de Fabien Galthié.

Le XV de France perd... Bien qu’en supériorité numérique après l’expulsion de Lood de Jager, Romain Ntamack et ses coéquipiers se sont inclinés contre les Springboks (17-32). Pire, Galthié a pris une véritable leçon tactique de la part de son homologue Rassie Erasmus et les critiques sont très nombreuses depuis quelques jours. Il faudra donc à tout prix se rattraper ce samedi contre les Fidji et ainsi améliorer le classement World Rugby, surtout avec le tirage au sort des poules de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu le 3 décembre prochain.