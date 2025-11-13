Dupont - Ntamack : Le changement d’équipe annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le mois de mars dernier, le XV de France doit notamment faire sans Antoine Dupont. Blessé au genou, le demi de mêlée n’est toujours pas apte pour reprendre la compétition. Néanmoins, le retour de Dupont est proche et pour les Bleus, ça ne peut être qu’une bonne nouvelle. En effet, pour Vincent Moscato, avec le joueur du Stade Toulousain, c’est toute l’équipe qui va changer, à commencer par Romain Ntamack.

Après plusieurs mois d’absence et de rééducation suite à une blessure au genou, Antoine Dupont semble plus proche que jamais de retrouver la compétition. Une excellente nouvelle pour le Stade Toulousain, mais aussi le XV de France. En effet, d’ici peu, Fabien Galthié pourra à nouveau compter sur son capitaine et demi de mêlée. Le retour de Dupont ne devrait alors faire que du bien au XV de France et cela pourrait même changer complètement visage de l’équipe si l’on en croit Vincent Moscato.

« Ça va nous changer la vie » Battu par l’Afrique du Sud, le XV de France doit donc actuellement faire sans Antoine Dupont. Mais voilà qu’avec le joueur du Stade Toulousain, ça devrait être totalement différent. Au micro de RMC, Vincent Moscato a expliqué les changements qui devraient découler du retour de Dupont chez les Bleus : « Est-ce que tout change avec Antoine Dupont ? Je vais faire une réponse de Normand, on ne sait pas. S’il revient à son niveau et qu’il a une sur envie de jouer, oui ça va nous changer la vie. S’il revient à son niveau, c’est le meilleur du monde ».