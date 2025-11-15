«Des gens homophobes, racistes» : Antoine Dupont agressé, sa mère craint le pire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu'un joueur de rugby, Antoine Dupont n'hésite pas à s'exprimer sur des sujets sensibles. Ainsi, il y a quelques mois de cela, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France s'était retrouvé en Une du magazine Tétu pour évoquer notamment l’homophobie. De quoi rendre sa mère fière mais aussi inquiète des possibles répercussions.

Afin de s’opposer à l’homophobie dans le sport, Antoine Dupont s’était exprimé sur le sujet pour Tétu. C’est alors que le joueur de rugby avait notamment confié : « Je doute fort qu’il n’y ait qu’un seul gay sur les terrains ! Donc le but, c’est que tous les joueurs se sentent bien avec leur sexualité et acceptés. (…) Même si le rugby peut être vu comme macho, on est très ouverts d’esprit, et aujourd’hui je pense qu’on est tous capables d’accepter les orientations sexuelles des uns et des autres. Alors il faut vraiment le répéter, communiquer dessus, pour que chacun se sente définitivement à l’aise ».

« J’ai adoré quand il a fait la Une de Têtu, je l’ai trouvé très beau » A l’occasion du podcast Pourquoi le rugby, la mère d’Antoine Dupont est revenue sur cette prise de position. Fière du combat mené par son fils, Marie-Pierre Galès a également fait part de certaines craintes. « Antoine, un jour, a parlé des homosexuels dans le rugby. Il n’y a pas de problème de couleur de peau ou de sexualité pour eux. Tu joues au rugby, t’as la même passion. C’est ça qui les lie. Moi, j’ai adoré quand il a fait la Une de Têtu, je l’ai trouvé très beau », a-t-elle confié.