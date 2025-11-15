Antoine Dupont et l'homosexualité : La réponse cash de sa mère !

Alexis Brunet

Alors que l’homosexualité est encore tabou dans le monde du rugby, Antoine Dupont n’hésite jamais à s’exprimer sur le sujet et à défendre la cause. Il y a quelques mois, le demi de mêlée avait d’ailleurs fait la une de Têtu et cela avait fait un grand plaisir à sa mère Marie-Pierre Galès, qui s’est exprimée sur le sujet.

Dans le rugby comme dans le football par exemple, l’homosexualité est encore tabou. Les choses changent et il faut du temps pour cela, mais également le coup de pouce de certaines figures. Dernièrement, c’est notamment Antoine Dupont qui s’était exprimé sur le sujet.

« C'est quand même un sujet qui est encore tabou » Lors de l’émission de France Télévisions Les rencontres du Papotin, Antoine Dupont s’était exprimé sur l’homosexualité dans le rugby. Selon le demi de mêlée, les choses avancent, mais lentement. « C'est très lent. Il y a eu des évolutions parce qu'il y a des gens qui ont pris la parole. Mais c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Nous, par exemple, dans le rugby professionnel, on n'a qu'un seul joueur qui a fait son coming out. Alors que je pense que, statistiquement, il doit quand même y en avoir d’autres. »