Antoine Dupont : La désillusion vécue avec sa famille !

Axel Cornic

A 29 ans, Antoine Dupont a tout gagné en club comme en sélection, avec également une incroyable médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais il manque encore un trophée à la star du rugby français et il s’agit évidemment de la Coupe du monde, avec l’échec de 2023 qui semble l’avoir beaucoup marqué.

Tout était réuni. Rarement comme en 2023 le XV de France n’a semblé aussi fort avant une Coupe du monde, avec le statut de favori qui lui a rapidement été collé par les observateurs. Mais la belle histoire s’est brutalement arrêtée en quart de finale, avec la défaite face à l’Afrique du Sud (28-29).

« On a encore les larmes aux yeux de la Coupe du Monde, de sa tristesse » Revenu à temps après une fracture au visage survenue en pleine compétition, Antoine Dupont n’a pas pu sauver le XV de France et cette défaite l’a profondément marqué. « On a encore les larmes aux yeux de la Coupe du Monde, de sa tristesse » a expliqué la mère du capitaine français, dans le podcast Pourquoi le rugby.