Antoine Dupont «frustré», la promesse historique de sa famille !

Alexis Brunet

Depuis de longs mois, Antoine Dupont est malheureusement éloigné des terrains à cause d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Toutefois, le demi de mêlée va bientôt faire son grand retour et selon sa mère il sera affamé. Le joueur du Stade Toulousain aurait notamment pour objectif de remporter la Coupe du monde en 2027, ce qui serait une grande première pour le XV de France.

Antoine Dupont aperçoit enfin le bout du tunnel. Normalement, si tout se passe bien, le demi de mêlée devrait enfin faire son retour sur les terrains à la fin du mois de novembre. Le joueur du Stade Toulousain est blessé depuis le 8 mars dernier, date de sa rupture d’un ligament croisé contre l’Irlande.

« Ça a été un choc » Pour le podcast Pourquoi le rugby, Marie-Pierre Galès, la mère d’Antoine Dupont, est justement revenue sur la blessure de son fils face à l’Irlande. Cette dernière a vécu cela à la télévision et forcément le choc a été immense. « Nous n’étions pas allés en Irlande. Personne de la famille, alors qu’en général, il y a toujours quelqu’un. Nous étions tous devant la télé. Ça a été un choc. Comme on l’a eu rapidement, quand il est rentré dans le vestiaire, il nous a rassurés pour dire que ça va. Mais en fait, ce n’était pas rassurant, parce qu’on pensait bien que c’était une blessure grave, qu’il avait très mal. »