Antoine Dupont «frustré», la promesse historique de sa famille !

Depuis de longs mois, Antoine Dupont est malheureusement éloigné des terrains à cause d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Toutefois, le demi de mêlée va bientôt faire son grand retour et selon sa mère il sera affamé. Le joueur du Stade Toulousain aurait notamment pour objectif de remporter la Coupe du monde en 2027, ce qui serait une grande première pour le XV de France.
Antoine Dupont aperçoit enfin le bout du tunnel. Normalement, si tout se passe bien, le demi de mêlée devrait enfin faire son retour sur les terrains à la fin du mois de novembre. Le joueur du Stade Toulousain est blessé depuis le 8 mars dernier, date de sa rupture d’un ligament croisé contre l’Irlande.
« Ça a été un choc »
Pour le podcast Pourquoi le rugby, Marie-Pierre Galès, la mère d’Antoine Dupont, est justement revenue sur la blessure de son fils face à l’Irlande. Cette dernière a vécu cela à la télévision et forcément le choc a été immense. « Nous n’étions pas allés en Irlande. Personne de la famille, alors qu’en général, il y a toujours quelqu’un. Nous étions tous devant la télé. Ça a été un choc. Comme on l’a eu rapidement, quand il est rentré dans le vestiaire, il nous a rassurés pour dire que ça va. Mais en fait, ce n’était pas rassurant, parce qu’on pensait bien que c’était une blessure grave, qu’il avait très mal. »
Dupont veut gagner la Coupe du monde !
Depuis ce choc en Irlande, Antoine Dupont a pris le temps de se soigner et il est déterminé à revenir au plus haut niveau. Selon sa mère, le demi de mêlée s’est même fixé un énorme objectif. « Mon rêve, ça serait qu’il soulève le trophée Webb Ellis à la prochaine Coupe du Monde. Et de ne pas rester sur cette frustration. Il va tout faire pour revenir, être au niveau, pour remporter le Graal. » Si le capitaine du XV de France arrive à mettre la main sur la Coupe du monde, cela serait tout simplement historique car pour le moment les Bleus n’ont jamais remporté cette compétition.