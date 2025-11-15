Antoine Dupont remplacé : «La seule personne à qui j'en voulais, c'était moi», il passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France va connaître un énième match sans Antoine Dupont. La faute, à une grave blessure au genou survenue à l'aube du printemps dernier. Le capitaine des Bleus est aux abonnés absents et sera remplacé par Grégory Alldritt dans cette fonction de capitaine. Ecarté contre l'Afrique du sud, le troisième ligne a une revanche à prendre.

Tout s'est arrêté dans la course à un nouveau Tournoi des 6 nations pour Antoine Dupont à l'Aviva Stadium de Dublin le 8 mars dernier. Le XV de France a battu le XV du Trèfle sur le score de 42 à 27, mais a perdu son capitaine victime d'un déblayage rude en sortie de ruck. Rupture des ligaments croisés au genou droit pour Dupont, sur le carreau depuis ce jour. De quoi laisser un vide en sélection que Grégory Alldritt se devra de combler une fois de plus ce samedi soir.

«On ne peut que l’accepter et se remettre en question» Pour la 6ème fois de sa carrière, Grégory Alldritt sera le capitaine du XV de France à Bordeaux dans le Stade Atlantique contre les Fidji. Ecarté du groupe de Fabien Galthié au Stade de France lors de la correction contre l'Afrique du sud samedi dernier (17-32), le troisième ligne du Stade rochelais a fait un aveu concernant son introspection après cette sanction sportive pendant sa conférence de presse vendredi. « Avez-vous vécu le fait de ne pas jouer le premier match comme une sanction ? Non. Le staff m’a expliqué les choses clairement et je l’ai compris. Le premier responsable, c’était moi. Je n'ai pas forcément été le plus performant sur certains matchs en octobre. Donc, la seule personne à qui j'en voulais, c'était moi. Quand tout est expliqué franchement, on ne peut que l’accepter et se remettre en question ».