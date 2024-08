XV de France : Nouveau rebondissement pour Jégou et Auradou ?

Axel Cornic

La tournée estivale du XV de France a tourné à la catatsrophe, avec deux affaires gravissimes qui ont éclaté à la face du monde. C’est notamment le cas avec Oscar Jégou ainsi qu’avec Hugo Auradou, toujours détenu en Argentin après avoir été accusé de viol aggravé à l’encontre d’une femme de 39 ans, par le parquet de Mendoza.

Les Français ont disputé plusieurs test-matchs cet été en Amérique du Sud, mais quasiment plus personne ne se souvient des résultats. Car le sportif est totalement passé au second plan avec le dérapage raciste de Melvyn Jaminet, puis l’affaire viol impliquant deux internationaux du XV de France.

Rugby : Un champion du Monde quitte déjà le Top 14 ! https://t.co/pi3QPnzj4M pic.twitter.com/xbhoxMyISV — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

L’affaire Jegou-Auradou se poursuit

Oscar Jégou et Hugo Auradou, considéré comme des grands espoirs du rugby français, sont en effet accusé de violences sexuelle et physique par une femme de 39 ans, pour des évènements qui se seraient produits dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Cela se serait déroulé en marge de l’un des test-matchs du XV de France contre l’Argentine, ce qui n’a évidemment fait qu’alimenter la polémique. Le parquet de Mendoza leur a accordé la sortie de prison pour une détention en résidence surveillée, mais ils risquent toujours entre 8 et 20 ans de prison pour des faits qu’ils réfutent toujours, évoquant une relation sexuelle consentie et sans violences.

L’audience déplacée au 8 aout !

Ils devaient passer ce mardi 6 aout devant le parquet pour être entendu par le procureur, mais cette audience a finalement été retardée. « L'audience au cours de laquelle les deux accusés seront entendus a été déplacée au jeudi 8 août » a expliqué à l’AFP Martin Ahumada, porte-parole du parquet de Mendoza. La raison serait simple, puisque la victime présumée de cette affaire va justement être entendue ce 6 aout et le parquet ne souhaitait vraisemblablement pas qu’elle croise les deux accusés.