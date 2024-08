Rugby : Un champion du Monde quitte déjà le Top 14 !

Axel Cornic

Arrivé après la dernière Coupe du monde, Siya Kolisi n’aura pas fait long feu au Racing 92. L’emblématique troisième-ligne sud-africain a réalisé une première saison assez mitigée et a finalement décidé de mettre un terme au contrat qui le liait au club francilien, avec un retour express dans son pays natal qui est déjà annoncé.

Quand on parle de Siya Kolisi, c’est bien plus que de l’admiration purement rugbystique. Le troisième-ligne est en effet l’une des personnalités les plus marquantes du monde du rugby, tant sur un plan sportif que social. Mais on ne peut pas dire qu’il va laisser un très bon souvenir auprès des supporters du Racing 92...

Rugby à 7 : Antoine Dupont aux JO 2024, un coup de gueule est lâché https://t.co/YIZh3g7ojp pic.twitter.com/tw3T4eyD9b — le10sport (@le10sport) August 2, 2024

Kolisi et le Racing, c’est déjà fini

Car la première saison de Kolisi en Top 14 a été loin d’être fameuse. D’ailleurs, son président Jacky Lorenzetti ne s’était pas fait prier pour le critiquer publiquement. « La trêve lui a été nuisible. Il a pris des kilos, perdu la forme et hier, il a été transparent » avait déclaré le président du Racing 92 en juin dernier. « Ça nous manque. En troisième ligne, on avait l’habitude d’avoir un guerrier ultra-présent, un guerrier qui s’appelle Wenceslas Lauret. Pour l’instant, Siya ne le fait pas oublier. Mais on pense que l’année prochaine, ça changera ».

Un retour aux Sharks imminent ?

Cette critique ne semble pas avoir plu au principal concerné, puisque plusieurs sources ont annoncé sa volonté de se libérer déjà su contrat qui le lie au Racing 92 jusqu’en 2026. Selon les informations de RugbyPass il aurait déjà trouvé son nouveau club, puisqu’il serait en négociations très avancées avec son ancienne province des Sharks et un accord serait tout proche, avec le propriétaire qui aurait vraisemblablement décidé de casser la tirelire pour le récupérer. L'aventure française du capitaine des double Champions du monde Sud-Africain n’aura donc duré qu’une toute petite saison.