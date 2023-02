XV de France : Galthié lance une révolution, il se fait dézinguer

La rédaction

Avez-vous déjà entendu parler des finisseurs ? Si vous suivez le rugby assidûment, nul doute que oui mais en revanche, pour les plus novices, ce mot ne doit pas évoquer grand chose, ou en tout cas pas le sens utilisé par Fabien Galthié et le XV de France. Depuis son arrivée à la tête du XV de France en 2019, exit le mot « remplaçant » pour désigner les... remplaçants, place au mot « finisseur ». Ce qui agace Jean-Baptiste Lafond.

Jean-Baptiste Lafond, ancien joueur du XV de France entre 1993 et 2003, n'est pas très fan du nouveau lexique lancé par Fabien Galthié. Dans une chronique publiée sur le site de Eurosport , il fustige cette nouvelle mode de finisseur...à sa manière.

«Avant, le remplaçant remplaçait le titulaire...»

Jean-Baptiste Lafond regrette que le terme de finisseur remplace les différents styles de joueurs qui sont sur le banc : « J'ai envie de parler aujourd'hui du nouveau thème à la mode, le terme des 'finisseurs'. Ce terme est apparu, comme ça, tout d'un coup, depuis 1 an, depuis l'ère Galthié. Le finisseur qui est censé remplacer... le mot remplaçant. Tout simplement. Même dans le journal L'Équipe, qui annonce la composition de l'équipe de France, face à l'Irlande, il n'y avait pas le mot remplaçants, mais finisseurs. Avant, le remplaçant remplaçait le titulaire en cas de fatigue, de blessure, de stratégie. C'est fini. Le finisseur a remplacé aussi le terme 'impact player'. Vous vous rappelez, ce joueur qui entrait en étant percutant, tonique à vingt minutes de la fin style Chabal. Mais quand est-il du véritable finisseur ? Style Philippe Saint-André ? Style l'ailier pas très technique, mais très physique qui, à coups d'épaules ou grâce à sa vitesse, à ses crochets et ses raffuts, comme Gabin Villière, voyait la ligne et emportait tout le monde au passage en aplatissant. Il a disparu ! Emporté ! Forget it ! Il n'y a plus ce genre de finisseur. C'est fini, on oublie . »

«L'avantage du finisseur, c'est qu'il évite d'être congélateur»