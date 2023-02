«Il a fait la bise à tous les joueurs» : L'incroyable accusation qui secoue le Top 14

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Français s'est incliné sur la pelouse de Bayonne ce samedi à l'occasion de la 18ème journée de Top 14. Mais selon Gonzalo Quesada, elle n'est pas, seulement, imputable aux joueurs. En conférence de presse, l'entraîneur du club parisien a dénoncé la proximité de l'arbitre avec la formation basque.

Dauphin du Stade Toulousain au classement, le Stade Français a perdu une belle occasion de revenir à hauteur de son adversaire historique. Le club parisien s'est incliné, sur le fil, face à une solide équipe de Bayonne (29-26). Une rencontre, qui a été marquée par certaines erreurs d'arbitrage comme l'a souligné Gonzalo Quesada en conférence de presse. L'entraîneur argentin du Stade Français n'a pas mâché ses mots à l'égard de Vivien Praderie, l'arbitre du match.

« Ce qui s’est passé est presque scandaleux ! »

« Ce qui s’est passé est presque scandaleux ! Il y a eu beaucoup de choses que nous n’avons pas comprises. C’est difficile d’arbitrer quand on a grandi au Pays basque et qu’on connaît l’ambiance à Bayonne comme M.Praderie. On sait que c’est difficile de ne pas se laisser influencer, a pesté Quesada en conférence de presse. Maintenant, ne pas sortir un carton jaune après les 5-6 fautes (bayonnaises) d’affilée et après leur donner la pénalité à la fin pour un joueur à nous qui ne sort pas du plaquage, alors que ce n’est pas le cas, et que cela décide du résultat du match. C’est dur et injuste » a confié Quesada en conférence de presse.

« Je ne peux pas me taire »