XV de France : Catastrophe, Galthié passe à côté du «meilleur du monde» !

Avec la charnière formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack, qui a énormément gagné ces dernières années, il y a très peu de place pour les autres. Et Matthieu Jalibert le sait très bien, puisqu’il a souvent vu le XV de France lui passer sous le nez, alors qu’il affiche depuis quelques temps la meilleure forme de sa carrière.

C’est un véritable problème de riche. Alors que pendant quelques années on se demandait qui pouvait bien porter le très lourd numéro 10 avec le XV de France , on a maintenant deux des meilleurs ouvreurs de la planète. Il y a évidemment Romain Ntamack , titulaire indiscutable de Fabien Galthi é, mais également Matthieu Jalibert ... dont le talent ne semble pas être apprécié à sa juste valeur.

« Si Galthié parvient enfin à capturer ce talent précoce, le reste du monde n'aura qu'à bien se tenir »

C’est un débat qui fait rage, surtout au vu de la saison incroyable réalisée par l’ouvreur de l’UBB, avec notamment un titre en Champions Cup. Et il n’y a pas qu’en France qu’on se pose la question, puisque de l’autre côté de la Manche on aimerait aussi voir Jalibert enfin percer avec le XV de France. « Si Fabien Galthié parvient enfin à capturer ce talent précoce et à le rendre fort mentalement en test-match, le reste du monde n'aura qu'à bien se tenir » a expliqué le site britannique Planet Rugby, qui a mis le Français dans son équipe type de la saison.