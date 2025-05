Antoine Dupont - XV de France : Une rupture réclamée dans la presse !

Axel Cornic

Boudé par Fabien Galthié et régulièrement écarté du XV de France, Matthieu Jalibert a pris sa revanche avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles, qu’il a mené jusqu’à une victoire en Champions Cup. Et sa prestation en finale contre Northampton (28-20) a relancé les débats concernant sa place en sélection entre Antoine Dupont et Romain Ntamack, la charnière du Stade Toulousain.

Depuis son arrivée à la tête du XV de France en 2019, Fabien Galthié a décidé d’installer une ossature bien définie. C’est donc la charnière du Stade Toulousain qui a dominé tout au long de son premier quadriennat, avec Romain Ntamack et Antoine Dupont qui sont notamment allés chercher le Grand Chelem en 2022. Mais un invité surprise s’est souvent immiscé entre les deux…

« Mais pourquoi vous ne les associés pas, sans déconner ? » Il s’agit évidemment de Matthieu Jalibert, dont les absence avec le XV de France n’ont pas manqué de soulever quelques polémiques ces dernières années. Mais ses prestations en cette fin de saison semblent bien avoir relancé les débats, avec certains qui le voient prendre une place aux côtés d’Antoine Dupont. « Je me place d’un point de vue étranger, je me met à la place d’un supporter sud-africain, néo-zélandais ou anglais. Je suis sur qu’il y a plein de gens qui disent : ‘Mais pourquoi vous ne les associés pas, sans déconner ?’ » a expliqué Simon Valzer, journaliste à Midi Olympique, lors du podcast Troisième Mi-Temps.