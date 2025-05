Une star du XV de France en danger, «ils ont essayé de l’attraper»

Après avoir éliminé le Stade Toulousain, l’Union Bordeaux-Bègles est allée au bout, avec son premier titre en Champions Cup. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont battu Northampton (20-28), mais l’après-match a été entaché d’un léger accrochage qui pourrait bien soulever une vive polémique dans les prochains jours.

Northampton à l’attaque !

Cette histoire pourrait bien ne pas s’arrêter là. D’après les informations du Guardian, les dirigeants de Northampton auraient demandé aux officiels de la Champions Cup d’ouvrir une enquête sur ces événements survenus en marge de la finale. Et ils sont prêts à aller très loin, puisqu’ils auraient annoncé que sans une enquete officielle, ils porteraient réclamation ! « Henry Pollock a été particulièrement touché par cet incident parce qu’il n’était pas justifié et qu’il n’était pas dans les règles. Et il a réagi... Les officiels m’ont dit qu’ils allaient s’en occuper » a déclaré le manager Phil Dowson, tandis que l’ouvreur Fin Smith a expliqué : « Ils se sont tous précipités sur lui et ont essayé de l’attraper ».