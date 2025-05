Une star du XV de France «tout nu», le craquage !

Opposés aux Anglais de Northampton, les joueurs de l’Union Bordeaux Bègles ont décroché le premier titre de leur histoire samedi en remportant la Champions Cup. Mathieu Jalibert ne cachait pas son émotion après la victoire et a révélé le pari fou qu’il doit désormais honorer avec ses coéquipiers…

« Normalement, on doit être tout nu à la Place de la Bourse »

« On chassait notre premier titre, on a réussi à l'avoir. Forcément, c'est plaisant mais la cour des grands, je ne sais pas. Forcément, quand on arrive à gagner, je pense qu'il y a un peu plus de respect. Depuis quelques années, on était cette équipe qui était en phase finale mais qui n'arrivait pas à gagner. On est resté humble même après la défaite l'année dernière en finale. On n'a pas parlé, on a continué à travailler, à croire en nous. Aujourd'hui, on est récompensé. On est content. C'est un trophée majeur pour le club et ça vient récompenser beaucoup d'années de travail. Maintenant, le chemin continue et on a d'autres trophées à chasser cette année. On espère bien y arriver », poursuit Jalibert. Le joueur du XV de France a d’ailleurs révélé le pari qu’il avait fait avec ses coéquipiers en cas de victoire : « Non, non, non, bon j'espère qu'ils ne s'en rappellent pas! Normalement, on doit être tout nu à la Place de la Bourse! J'espère qu'ils ne vont pas s'en rappeler, mais bon on le fera. »