«Il n’y a pas photo» : Antoine Dupont déjà remplacé ?

Depuis quelques mois, un joueur prend clairement une nouvelle dimension à savoir Louis Bielle-Biarrey. Pendant qu'Antoine Dupont se remet d'une rupture des ligaments croisés, l'ailier de l'UBB fait sensation. Patrick Arlettaz, l'entraîneur de l'attaque du XV de France est d'ailleurs totalement sous le charme du meilleur joueur du précédent Tournoi des VI Nations.

Absent des terrains depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont est en train de se faire voler la vedette par un certain Louis Bielle-Biarrey . Elu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations , l'ailier de l' UBB a également remporté le prestigieux prix Pat Marshall , succédant à chaque fois à Antoine Dupont , dernier lauréat français au palmarès de ces deux distinctions. D'ailleurs, LBB a largement contribué à la victoire des Bordelais contre Toulouse en demi-finale de la Champions Cup . Patrick Arlettaz , l'entraîneur de l'attaque du XV de France , est donc dithyrambique au sujet de Louis Bielle-Biarrey , le joueur le plus rapide en France.

« Son talent ne se résume évidemment pas qu'à ça. Il fait des choses incroyables et fabuleuses. Son essai contre Toulouse (en Coupe des champions, 35-18), c'est tout lui. Il se sert de sa vitesse pour finir le coup mais avant il a su parfaitement s'adapter à toutes les situations. Ce n'est pas qu'un type qui va vite. Bien sûr, c'est le plus rapide en France. Il n'y a pas photo. Mais c'est un joueur complet. Louis a aussi un bon jeu au pied. Il est aussi en train de progresser énormément en défense », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Ca va devenir très compliqué de lui trouver un défaut !»

« Il peut se servir de sa vitesse pour avoir un timing différent des autres sur les temps de passes. Il cherche à être meilleur sur les ballons hauts aussi et le travaille beaucoup. C'est là où il est encore le plus perfectible. Il est plutôt grand (1,84 m), il a du "jump" et il est très courageux. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas un des meilleurs ailiers dans ce domaine. Et s'il a ça en plus, ça va devenir très compliqué de lui trouver un défaut ! (Rire) », ajoute Patrick Arlettaz.