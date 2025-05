Antoine Dupont, le transfert que personne n’a vu venir !

Gravement touché au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont va devoir attendre encore quelques mois avant de pouvoir reprendre la compétition. Et à son retour, le Stade toulousain pourrait compter un joueur de moins dans son effectif. En effet, le RC Toulon aurait des vues sur un élément des Rouge-et-Noir.

Le RC Toulon fonce sur Paul Mallez...

Comme le rapporte Quinze Mondial, le RC Toulon aurait en effet des vues sur Paul Mallez. Prêté à Provence Rugby, le joueur de 23 ans appartient toujours au Stade toulousain. Puissant et dynamique, le pilier droit coche toutes les cases du profil recherché par les Toulonnais en première ligne. Son prêt cette saison lui a permis d’engranger de l’expérience et de gagner en maturité et en régularité. Paul Mallez pourrait ainsi quitter Antoine Dupont et le Stade toulousain dès cet été.