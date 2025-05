Bagarre : Une star du XV de France règle ses comptes !

Très critiqué ces dernières années, Matthieu Jalibert a pris sa revanche en menant l’Union Bordeaux-Bègles vers son premier titre en Champions Cup. Mais quelques jours après cette finale contre Northampton (28-20), ce n’est pas vraiment la prestation de l’ouvreur international qui fait parler à l’étranger.

La belle victoire de l’ UBB va-t-elle être entachée par une polémique ? Alors que la joie était immense au coup de sifflet final, il y a eu un accrochage entre Henry Pollock et certains joueurs bordelais. C’est notamment le cas de Matthieu Jalibert , l’un des grands héros de cette rencontre.

« J'avais besoin de lui dire parce qu'il a beaucoup parlé dans la presse cette semaine »

En zone mixte, l’ouvreur de l’UBB et du XV de France a en effet été questionné sur son échange piquant avec le troisième-ligne anglais de Northampton. « En fait, ils ont dit des trucs dans la presse avant le match qu'on n'a pas trop appréciés. Ils ont dit qu'on était un club de mercenaires qui n'étaient là que pour l'argent » a confié Jalibert. « Je lui ai juste rappelé qu'il ne connaissait pas notre histoire, qu'il ne savait pas d'où on venait et qu'il fallait respecter tous les clubs. J'avais besoin de lui dire parce qu'il a beaucoup parlé dans la presse cette semaine. Il faut aussi respecter notre président qui n'est pas celui qu'ils ont décrit ».