Dupont - Ntamack : C’est terminé ?

C'est probablement une charnière que nous envient de nombreuses nations. Antoine Dupont et Romain Ntamack forment effectivement un duo efficace que ce soit avec le XV de France ou le Stade Toulousain. En revanche, cela fait des victimes à l'image de Matthieu Jalibert, pourtant auteur d'une saison exceptionnelle avec l'UBB. Et pour certains observateurs, il doit même prendre la place de Romain Ntamack.

Depuis quelques années désormais, la charnière du Stade Toulousain s'est imposée avec le XV de France. Quand ils sont aptes, Romain Ntamack et Antoine Dupont sont systématiquement alignés par Fabien Galthié. Cependant, compte tenu de la saison magistrale réalisée par Matthieu Jalibert, le débat pourrait bien être relancé. Journaliste du Midi-Olympique, Simon Valzer estime même que le numéro 10 de l'UBB, qui vient de remporter la Champions Cup, a largement sa place de le XV de départ des Bleus.

Vers la fin de la charnière Ntamack-Dupont ? « Je me place d’un point de vue étranger, je me met à la place d’un supporter sud-africain, néo-zélandais ou anglais. Je suis sur qu’il y a plein de gens qui disent : "Mais pourquoi vous ne les associés pas, sans déconner ?" Si nous, on quitte notre point de vue franco-français parce qu’on sait que, bien sur, dans l’équipe de France comme dans n’importe quelle équipe il y a des chapelles. On sait que les mecs de la même équipe restent souvent ensemble », lâche-t-il dans le podcast Troisième Mi-Temps de Rubyrama avant de poursuivre.