Antoine Dupont change d'équipe, la grande révélation !

Joueur majeur du XV de France, Antoine Dupont avait fait une petite infidélité sportive aux Bleus en basculant au rugby à 7 à l'occasion des JO 2024 de Paris l'été dernier. Et Jérôme Daret, qui était son sélectionneur à cette occasion, a fait de grandes révélations sur la manière dont il a réussi à convaincre Dupont de franchir le pas.

Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby à 7 ont réussi un coup historique l'été dernier en décrochant la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France était l'invité surprise (et prestigieux) de cette sélection, lui qui n'avait pas hésité à sacrifier sa participation au Tournoi des 6 Nations quelques mois auparavant pour privilégier ces JO. Mais comment Jérôme Daret, l'ancien sélectionneur de cette équipe de France à 7, a-t-il réussi à convaincre Dupont d'intégrer ce projet ?

« On en reparlera quand tu seras champion du monde » Dans un entretien accordé au Parisien en mars dernier, il a lâché de grandes révélations sur les coulisses de ses négociations avec Antoine Dupont : « Ça se passe à la Nuit du Rugby de 2021. Nous, on vient de rater la qualification pour les JO de Tokyo. Là, je me retrouve à discuter avec Guillaume Gille (sélectionneur de l’équipe de France de handball), tout juste champion olympique, et Antoine Dupont rentre dans la salle. Guillaume me dit : "pourquoi tu ne sollicites pas des joueurs comme ça ?" Je lui dis que c’est complexe. Il me répond : "ça se trouve, il a envie de faire les JO". Je lui dis : "c’est pas con". Donc, je vais le voir, je lui pose la question, mais Antoine me répond qu’il est concentré sur la Coupe du monde. Je lui réponds : "OK, on en reparlera quand tu seras champion du monde" », explique Daret.