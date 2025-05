Antoine Dupont, le jackpot à 30 000€ !

Tenu éloigné des terrains en raison d’une grave blessure au genou survenue pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont profite de sa convalescence pour participer à des œuvres caritatives. Le capitaine du XV de France a notamment permis à l’US Carcassonne de récolter une belle somme d’argent pour l’association Endofrance, qui lutte contre l’endométriose.

Antoine Dupont ne reviendra pas sur les terrains de sitôt. Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France , le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant octobre. Le joueur du Stade toulousain profite donc de sa convalescence pour participer à des œuvres caritatives. Antoine Dupont a notamment offert l’un de ses maillot pour une vente aux enchères organisée par l’ US Carcassonne .

Dupont rapporte gros à l'association Endofrance

Le club de National tenait une soirée de gala ce vendredi selon L’Indépendant. Le clou du spectacle était cette fameuse vente aux enchères de maillots de joueurs afin de récolter des fonds pour l’association Endofrance, qui lutte contre l’endométriose. L’US Carcassonne a ainsi profité de tuniques Johnny Wilkinson, Baptiste Serin, Louis Bielle-Biarrey, mais aussi d’Antoine Dupont, Thomas Ramos et Damian Penaud. Au total, plus de 30 000€ ont été récoltés pour l’association.