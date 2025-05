Romain Ntamack, l’ultime test !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Leader du Top 14, le Stade Toulousain va affronter le LOU ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Ugo Mola va pouvoir enregistrer le retour de nombreux joueurs absents dernièrement. Quid en revanche de Romain Ntamack ? A l’arrêt ces derniers jours en raison du protocole pour les commotions cérébrales, le demi d’ouverture du Stade Toulousain va encore devoir passer un dernier et ultime test.

Battu en demi-finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain n’a désormais plus que le Top 14 à jouer. En tête du championnat de France, la bande à Ugo Mola a encore un peu de chemin avant de rêver soulever un nouveau Bouclier de Brennus. Il y a notamment une rencontre à jouer ce dimanche face au LOU . Le rendez-vous est ainsi donné ce dimanche pour ce match. Et à l'approche de cette échéance, l’entraîneur du Stade Toulousain a pu recevoir quelques bonnes nouvelles.

Ntamack dans l’attente !

Toutefois, du côté du Stade Toulousain, il existe encore certains points d’interrogation. C'est notamment le cas de Romain Ntamack et François Cros, à l'arrêt ces derniers jours suite à un choc à la tête. Les deux joueurs sont ainsi désormais dans l'attente du feu vert pour reprendre et une réponse devrait tomber ce mardi. En effet, un ultime test sera passé par Ntamack et Cros pour savoir s'ils peuvent reprendre l'entraînement en groupe. A voir s’ils seront aptes pour jouer face au LOU avec le Stade Toulousain dimanche.